Portogallo, Santos: "Al Mondiale qualunque avversario è pericoloso"

02-12-2022 19:18

Il tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei lusitani per 2-1 contro la Corea del Sud. Nonostante questo ko, il Portogallo si qualifica come primo nel girone davanti proprio alla Corea.

Prima di oggi, il Portogallo non aveva mai perso una sfida nella Coppa del Mondo contro una squadra asiatica – tre vittorie e due pareggi in precedenza. Queste le sue parole:

“Abbiamo perso intensità nel secondo tempo nel vincere i duelli. L’avversario ha iniziato a vincere più duelli, nella seconda parte la squadra ha avuto molti alti e bassi. Nel primo tempo non li abbiamo lasciati partire in contropiede, ma nella ripresa la palla girava più lentamente, con azioni individuali. All’intervallo ho avvertito che andando in profondità stavamo creando pericoli. Giocare corto non bastava, ma nella ripresa non ci siamo riusciti. Le cose non sono andate bene e la responsabilità è mia, ovviamente. Il morale era alto e ora un po’ scenderà, il che è normale, ma d’altronde questo sarà un richiamo all’attenzione. Non possiamo mai rallentare, in un Mondiale qualsiasi avversario è molto pericoloso”.