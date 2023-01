Post season NFL: avanzano Philadelphia e Kansas City

22-01-2023 09:54

La corsa al Super Bowl (13 febbraio) è in pieno svolgimento. Spettacolo nella notte NFL. Philadelphia ha demolito New York (38-7 il finale). Dopo il primo tempo, gli Eagles avevano già in tasca il pass per il Championship Game NFC, essendo in vantaggio 28-0. Ai Giants resta la soddisfazione di una stagione comunque positiva.

Vittoria più sofferta per Kansas City che ha regolato Jacksonville 27-20. Tanta paura per i tifosi dei Chiefs nel secondo quarto per l’infortunio alla caviglia occorso a Mahomes. L’All Star di Kansa City, QB titolare, è tornato nella ripresa e ha guidato la squadra (due TD pass a referto) verso la conquista del pass per il Championship Game AFC.