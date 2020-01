Pozzecco continua a godere: "Oggi spettatore"

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco commenta soddisfatto la vittoria contro Pesaro. "Abbiamo giocato contro una squadra viva e non è facile in una situazione del genere, devo fare i complimenti a Sacco e ai giocatori che non hanno mai mollato. Ci sono grandi meriti nostri e pochi demeriti di Pesaro per come la vedo io: sono rimasti attaccati alla partita fino al terzo quarto, ma alla fine la nostra capacità di giocare insieme e giocare la palla ha fatto la differenza", le parole riportate da centotrentuno.com.

"Oggettivamente quando giocano così i miei ragazzi posso fare solo da spettatore come voi: godo nel vedere questi ragazzi e penso sia una gioia vederli per tutti. Ringrazio il pubblico di Pesaro che mi ha sempre apprezzato negli anni e che ha dimostrato di avere un grande fairplay anche oggi. Ho un bel rapporto con i ragazzi; oggi non abbiamo utilizzato Coleby che è arrivato da poco e Dwayne che è infortunato. Abbiamo la fortuna di avere Daniele e Paolino, sono stati clamorosi. Sono ragazzi bravissimi e giocherebbero titolari in molte altre squadre, sono contento possano dimostrare il loro valore".

SPORTAL.IT | 19-01-2020 20:23