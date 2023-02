Pozzecco: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Il ct dell'Italbasket: "Giocano con il cuore e meritano tutta la soddisfazione possibile".

26-02-2023 22:12

Gianmarco Pozzecco ha applaudito i suoi dopo il successo contro la Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket: “Giocano con il cuore e meritano tutta la soddisfazione possibile, sono orgoglioso dei miei rragazzi. Siamo venuti in Spagna per giocare e vincere senza guardare la classifica e stasera tutti hanno segnato e tutti sono usciti dal campo gratificati”.

“Anche stasera abbiamo preparato la partita in modo perfetto e al di là di ogni classifica, sono molto felice per la vittoria e per aver allargato la base dei giocatori italiani per il futuro. Voglio ringraziare tutto lo staff e la Federazione per averci messo nelle migliori condizioni per ottenere questo risultato”.