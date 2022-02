Pozzovivo, a breve novità sulla sua nuova squadra

02-02-2022 16:08

A 39 anni, Domenico Pozzovivo non ha alcuna intenzione di smettere di correre. L’esperto corridore lucano sente di potersi ancora togliere qualche soddisfazione nel World Tour e per riuscire in questo intento, da diverse settimane, sta cercando affannosamente una squadra per la stagione che è appena iniziata.

Dopo giorni di sondaggi e proposte, stando a quanto dichiarato dallo stesso nativo di Policoro, questa ricerca sarebbe finalmente prossima a concludersi.

“Sono in trattativa con alcune formazioni, in particolare con la Intermarché. Per ora non ci sono ulteriori sviluppi, ma è probabile che ce ne siano nei prossimi giorni” ha affermato sicuro Pozzovivo a Spaziociclismo prima di ribadire con fermezza come non abbia mai parlato con la Ineos.

“Questa è una fantasia. Non c’è mai stato un contatto con loro” ha ammesso deciso il classe 1982, rimasto appiedato dalla chiusura della Qhubeka al termine della scorsa stagione.

OMNISPORT