Prada Cup, inizio da sogno per Luna Rossa: 2-0 su Ineos

La finale di Prada Cup non poteva cominciare meglio di così per Luna Rossa. Il team italiano si prende infatti subito un 2-0 nei confronti di Ineos, un doppio passo avanti non di poco conto verso la finale dell’America’s Cup e la sfida al Team New Zealand.

Luna Rossa si è infatti aggiudicata la prima regata di Auckland con autorevolezza, come dimostra il distacco di 1’52”. Ancora più palpitante ed emozionante la seconda, decisa da appena 26″. Il modo migliore, insomma, per iniziare le tredici regate che valgono l’approdo alla prestigiosa America’s Cup. Un obiettivo decisamente alla portata dell’equipaggio italiano. E ora mancano “sole” cinque vittorie.

OMNISPORT | 13-02-2021 09:55