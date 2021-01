Prada Cup: Luna Rossa vede la finale

Luna Rossa vola e convince. L’imbarcazione italiane si è portata sul 2-0 nella sfida, valida per le semifinali di Prada Cup, contro American Magic. Già stanotte, Luna Rossa potrebbe chiudere la pratica.

La sensazione è che Luna Rossa sia nettamente superiore ad American Magic. Mancano solo due punti per agguantare il pass per la finalissima e contendersi così il titolo con il Team Ineos Uk (13-22 febbraio). La vincente sfiderà Team New Zealand nell’America’s Cup (6-15 marzo).

OMNISPORT | 29-01-2021 08:16