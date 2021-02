Prandelli: "Difficile commentare una partita così"

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta amareggiato la sconfitta di Genova: “Volevo sentire i vostri commenti prima del mio perché io sono un po’ imbarazzato dopo una partita così. Abbiamo fatto due piccoli errori ingenui e abbiamo preso due gol. Meritavamo molto, ma molto di più però la realtà è questa. Dobbiamo mettere più qualità, ma soprattutto non essere frenetici vicini all’area di rigore. Stiamo lavorando per migliorare non solo la mentalità, ma anche da un punto di vista tattico. Non ero contento del pareggio, figuriamoci della sconfitta”.

“Non bisogna demoralizzarsi, continuare così nonostante la sconfitta e cercare di essere meno frenetici come nel primo tempo vicini all’area di rigore. Chi sbaglia sul primo gol? Non l’ho ancora rivisto. Eravamo in superiorità numerica, ma in quelle situazioni non penso che il portiere dica mia, io sono sulla palla non abbasso la testa. Io penso eh, non lo so”.

“Vlahovic? Ha grandi margini di miglioramento, ma lavora dal martedì al sabato con grande voglia di arrivare, ascolta molto. La cosa che chiedo è che non può essere protagonista tutte le palle che tocca, deve avere un grande equilibrio dentro, aiutare la squadra, saper difendere e fare giocare i compagni. C’è personalità ed esuberanza, ma tante volte lo porta a decidere in situazioni che potrebbe lucidamente prendere un’altra strada. Sono comunque molto contento”.

OMNISPORT | 14-02-2021 17:54