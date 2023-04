Premier ad alta tensione: lite Stellini-De Zerbi, ecco cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, l'alterco tra i due tecnici sarebbe stato generato dopo le dichiarazioni dell'ex vice di Antonio Conte durante la conferenza prepartita

09-04-2023 09:31

C’era particolare attesa per il confronto della trentesima giornata di Premier League tra Tottenham e Brighton (poi vinta 2-1 dai padroni di casa), ovvero tra Cristian Stellini – ex vice di Antonio Conte diventato tecnico ad interim degli Spurs dopo l’allontanamento dalla panchina londinese del salentino – e Roberto De Zerbi, condottiero dei Seagulls. Kane e compagni per restare agganciati al treno Champions, Brighton per proseguire il proprio ottimo periodo e provare la corsa alle posizioni europee. L’epilogo, tuttavia, non è stato dei più edificanti…

Lite Stellini-De Zerbi: cos’è successo

I due sono stati espulsi dal fischietto di Nuneaton Stuart Attwell al 59′ dell’incontro dopo che già si erano consumati numerosi battibecchi dalla panchina. Tutto, però, era già nato al momento della stretta di mano a inizio match. In un video diventato virale sui social, si nota un De Zerbi particolarmente animato nell’attaccare discorso con Stellini con tanto di indice puntato. L’espressione dell’ex vice di Conte appare invece inizialmente spaesata.

De Zerbi arrabbiato con Stellini già prima del fischio d’inizio di Tottenham-Brighton

Evidentemente, secondo quanto riportato dalle cronache d’oltremanica all’ex allenatore di Shakhtar Donetsk e Sassuolo non sarebbero andate giù le dichiarazioni della vigilia di Stellini volte, secondo l’interpretazione dello stesso De Zerbi, a sminuire il suo lavoro al Brighton dopo essere subentrato a Graham Potter. Nella fattispecie, il caretaker manager del Tottenham si era espresso così:

“De Zerbi ha potuto beneficiare dell’ottimo lavoro che Potter ha fatto col Brighton. In più credo che abbia trovato una buona soluzione nell’adottare il suo stile perché i giocatori si conoscono bene. Questo può essere considerato sicuramente un vantaggio perché è possibile pianificare molto bene le partite”.

Stellini-De Zerbi e i continui battibecchi, fino all’espulsione al 59′

Esternazioni che non sarebbero andate proprio giù a De Zerbi, uscito dal tunnel del Tottenham Hotspur Stadium già deciso a cantargliene 4 a Stellini. I due sarebbero poi stati espulsi dopo il gol annullato al Brighton (sul punteggio di 1-1) con Danny Wellbeck per un tocco col braccio di Mac Allister, con l’accusa da parte dell’arbitro Attwell di non aver mantenuto nelle rispettive aree di competenza i propri staff tecnici, entrati in contatto dopo l’episodio. Ma, anzi, di averli fomentati.