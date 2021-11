Premier, calendario 2022/23: 42 giorni di pausa per il Mondiale

11-11-2021 18:43

Dopo la Bundesliga, anche la Premier League ha annunciato ufficialmente le date per la stagione 2022/2023. Non sarà un’annata come tutte le altre, essendo quella del Mondiale in autunno: un inedito in tempi recenti.

L’inizio è già nel primo weekend di agosto: il primo kick-off sarà il 6, per la precisione. La stagione terminerà poi a maggio, il 28, con l’ultima giornata.

La vera grande differenza rispetto alle abitudini, però, è la lunga pausa che tra novembre e dicembre fermerà tutti i campionati per fare spazio a Qatar 2022. La Premier League giocherà nel weekend del 12-13 novembre, poi il break per la rassegna – che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre – e la ripresa che è fissata per il 26 dicembre 2022, con il tradizionale Boxing Day.

Saranno dunque 42 i giorni di pausa dovuti alla disputa del Mondiale. La Bundesliga, invece, ha avuto un approccio totalmente diverso, scegliendo di iniziare nello stesso weekend di agosto e fermarsi sempre il 13 novembre, ma prolungando la pausa anche oltre: il rientro in campo sarà infatti il 20 gennaio 2023. Oltre due mesi di stop.

I club di Premier League si sono anche opposti all’unanimità alla possibilità di disputare il Mondiale ogni due anni, proposta avanzata dalla FIFA già negli scorsi mesi, che sta ritrovando però pochi riscontri positivi.

OMNISPORT