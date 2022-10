20-10-2022 16:10

Il Tottenham di Antonio Conte, nel turno infrasettimanale di Premier League disputatosi ieri sera, ha subito una sconfitta per 2-0 per opera del Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Premier, Antonio Conte e la sfuriata ad un ex Juventus

Il legame (diretto o indiretto che sia) tra Antonio Conte e la Juventus è quantomai indissolubile. Il tecnico salentino è stato grande protagonista di un episodio che ha destato la curiosità degli addetti ai lavori.

Come è noto, l’allenatore ex Inter non guarda in faccia nessuno e si scaglia senza mezzi termini contro l’ex juventino Rodrigo Betancur, reo di non ascoltare le sue direttive, esternando quindi tutta la sua grinta.

Premier, Antonio Conte contro Betancur: “Calcia sta c***o di palla”

Nel finale del primo tempo, con il risultato di 0-0, Conte non si riesce a trattenere e dopo l’ennesimo pallone regalato agli avversari il tecnico salentino usa un linguaggio assai chiaro: “Passa la palla testa di c***o”. Un invito che l’ex juventino ha colto immediatamente. Oltre alle questioni di campo, per l’allenatore Campione d’Italia con l’Inter nel 2020-2021 si sta discutendo del rinnovo contrattuale con la squadra inglese, ma al momento dall’entourage del pugliese tutto tace.

Premier, per Conte PSG o Juventus?

La dirigenza del Tottenham ha proposto un sontuoso rinnovo per Antonio Conte: un biennale da oltre 20 milioni di euro. Tuttavia, dall’ex Juventus non è arrivata alcuna risposta ufficiale, in quanto secondo indiscrezioni, Conte aspetterebbe nuovamente un riavvicinamento con la Juventus o una nuova avventura al PSG, dove in Ligue 1 non ha ancora allenato.