Premier, Haaland altra tripletta: a un passo da un record

22-01-2023 17:16

In attesa del big match tra Arsenal e Manchester United, il City si è sbarazzato 3-0 del Wolverhampton con la tripletta realizzata dal solito Erling Haaland, che è salito a quota 25 gol nella Premier League 2022-2023. Il bomber norvegese a gennaio ha già segnato più gol rispetto ai calciatori che hanno vinto il titolo dei capocannonieri nei quattro anni precedenti.

Non solo, per la quarta volta da quando veste la casacca dei Citizens Haaland ha realizzato una tripletta, agganciando in questa speciale classifica Harry Kane e mettendo nel mirino Alan Shearer, a quota cinque in una singola stagione.