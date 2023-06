A dare la notizie è La Repubblica: il club di Premier League è pronto ad offrire 60 milioni al Napoli, impossibile per gli azzurri pareggiare lo stipendio che offre lo United

04-06-2023 14:43

Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale La Repubblica, le strade tra la Serie A ed il difensore Kim Min-jae sono pronte a separarsi.

Il giocatore del Napoli, fresco del titolo di best defender of the season. Starebbe valutando la possibilità di trasferirsi in premier League von la maglia del Manchester United. I dirigenti del club inglese sono disposti ad investire una cifra che si avvicina ai sorsante milioni di euro. La volontà dei Reds è quella di regalare il difensore centrale al tecnico olandese Ten Hag per tentare l’assalto alla Premier League. Il Napoli non ha potuto pareggiare l’offerta di ingaggio e quindi è rassegnato a perdere il giocatore chiave di questa stagione.