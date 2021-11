Premier League, 12° giornata: trionfo Liverpool, resa United. Ok Chelsea

20-11-2021 20:51

In attesa delle gare di City e Tottenham, impegnate rispettivamente contro Everton e Leeds, oggi si sono giocate tutte le altre gare di Premier League valida per la 12° giornata. Alcuni risultati sorprendenti come il tracollo del Manchester United per 4-1 in casa del Watford di Sir Claudio Ranieri, altri più prevedibili, come la vittoria del Chelsea contro il Leicester di Rogers. Bellissima sfida invece tra Liverpool e Arsenal, coi Reds padroni del campo e che hanno annichilito la squadra di Arteta.

Jurgen Klopp ha totalmente distrutto i Gunners con un 4-0 che non ammette repliche. Il gol di Manè al 39′ apre le marcature, e nel secondo tempo si assiste ad un assolo Reds. Diogo Jota, Salah e Minamino demoliscono i Gunners che rimangono ancorati a quota 20 punti al quinto posto in classifica.

Il risultato più inaspettato è la resa totale del Manchester United, battuti 4-1 dal Watford di Ranieri. Al vantaggio di King e Sarr risponde il neo entrato Van de Beek, costantemente ostracizzato da un Soalkjear che sembra capirci molto poco in questo momento. Dennis e Pedro poi con un 1-2 al 90′ mettono forse la parola fine all’avventura del norvegese ad Old Trafford.

Il Chelsea capolista supera agilmente le foxies per 3-0. Rudiger di testa porta in vantaggio i blues, che poi raddoppiano con un’azione personale di N’golo Kanté. Di Pulisic il 3-0 finale am età ripresa.

Gli altri risultati:

Aston Villa-Brighton 2-0

Burnley-Crystal Palace 3-3

Wolverhampton-West Ham 1-0

Newcastle-Brentford 3-3

Norwich-Southampton 2-1

OMNISPORT