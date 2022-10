Premier League, 14° giornata: caduta del Chelsea, vince il Tottenham

29-10-2022 19:03

Si è giocata la 14° giornata della Premier League, il massimo campionato inglese. Bruttissima caduta esterna del Chelsea, che viene triturato 4-1 dal Brighton.

1-1 tra Brentford e Wolverhampton, e rimane al momento l’unico pareggio della giornata. Il Tottenham vince in trasferta per 3-2 contro il Bournemouth (gol di Sessegnon, David, Bentencur per gli Spurs).

Il Newcastle vince 4-0 contro l’Aston Villa, e vincono anche i londinesi del Crystal Palace, 1-0 contro Southampton. 1-0 anche del Manchester City, che vince una partita complicata in trasferta contro il Leicester City.