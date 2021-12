Premier League, 18° giornata: pari tra Tottenham e Liverpool, goleada del City

19-12-2021 19:54

Col rinvio di Everton-Leicester City che si sarebbe dovuta giocare oggi alle 13.00, sono solo tre le partite di Premier League che si sono disputate in questa domenica. Il Chelsea, in mezzo a tutta la polemica di Tuchel sul rinvio della gara causa Covid, non va oltre lo 0-0 contro il Wolverhampton e vede allontanarsi la testa della classifica che è stata sua per parecchie giornate. Nell’altra gara infatti il Manchester City di Pep Guardiola ne rifila 4 al malcapitato Newcastle saudita. Di Diaz, Cancelo, Marhez e Sterling le reti della partita.

Nell’ultima gara giocata, il Tottenham di Antonio Conte regge l’urto contro il Liverpool di Klopp dopo due settimane di inattività. Un 2-2 pirotecnico in casa degli Spurs, che aprono le marcature con Harry Kane ma vengono raggiunti da Diogo Jota. Robertson porta in vantaggio i Reds ma subito vengono rimontati da Son.

Ecco tutti i risultati:

Wolverhampton-Chelsea 0-0

Newcastle United-Manchester City 0-4

Tottenham-Liverpool 2-2

OMNISPORT