Premier League, 2° giornata: vincono Arsenal e Man City

13-08-2022 18:21

Nella giornata di oggi si sono giocate alcune partite valide per la seconda giornata di Premier League, il massimo campionato inglese. Andiamo a scoprire quali sono stati i risultati delle gare odierne.

0-0 tra Brighton e Newcastle, proprio come 0-0 è finita la partita tra Wolverhampton e Fulham. L’Arsenal di Mikel Arteta si è invece imposto all’Emirates contro il Leicester City per 4-2. Doppietta di Jesus, Xhaka e Martinelli le reti che decidono l’incontro per i Gunners.

4-0 è invece il risultato con il quale il City di Guardiola ha la meglio Bournemouth. Non segna Haaland, ma trovano la via del gol Gundogan, De Bruyne, Foden e un autogol di Lerma.

Pareggio 2-2 tra Southampton e Leeds United, mentre l’Aston Villa vince in casa contro l’Everton.

Alle 18.30 in campo Brentford contro Manchester United.