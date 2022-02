Premier League, 26° giornata: successo dello United sul Leeds, bene i Wolves

20-02-2022 22:04

Nella giornata di oggi si sono tenute le ultime due partite della 26° giornata di Premier League. Successo casalingo del Wolverhampton sul Leicester City di Rogers, battuto 2-1 grazie alle reti di Neves e di Podence al 66′. Il gol del momentaneo 1-1 di Lockman non cambia le cose.

Nell’altra gara della giornata, bellissimo successo esterno del Manchester United di Ralf Rangnick, che dopo la gaffe di ieri in conferenza stampa si riscatta sul campo con un 4-2 ottimo. Sentitissima la partita in Inghilterra tra queste due grandi rivali, i Red Devils ne escono coi tre punti grazie alle reti di Maguire, Brino Fernandes, Fred e Elanga. E dire che il Leeds aveva trovato anche il pareggio con due gol in letteralmente un minuto, con Rodrigo e Raphinha tra il 53′ e il 54′ di gioco. United ora al sesto risultato utile consecutivo in Premier.

