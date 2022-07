Premier League, Eriksen verso lo United con un accordo triennale

04-07-2022 20:24

Svolta nel futuro di Christian Eriksen, che potrebbe finalmente aver trovato la via per tornare nel grande calcio. Come scrive la BBC, ma viene riportato da altri media inglesi, il danese avrebbe trovato un accordo con il Manchester United.

Sembra infatti che dopo la rescissione col Brentford, che ha sperato fino all’ultimo che il classe 1992 restasse coi Bees, lo United si sia fatto avanti proponendo al ragazzo un contratto triennale.

Eriksen gioca con un defibrillatore sottocutaneo impiantato nel cuore in seguito all’arresto cardiaco a Euro 2020, ed è il motivo per il quale non ha più potuto giocare con l’Inter.

