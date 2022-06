Premier League, Eriksen vuole tornare al Tottenham

19-06-2022 16:09

Christian Eriksen vuole presto tornare nell’elite del calcio mondiale, e per fare questo ha deciso di lasciare il Brentford, squadra che lo ha accolto a gennaio dopo il terribile problema cardiaco accusato a Euro 2020, per trasferirsi in una formazione più blasonata.

Tante sono le big di Premier interessate al fantastista danese ma, come riporta The Athletic, la scelta di Eriksen sarebbe ricaduta sul Tottenham, sua ex squadra prima di passare all’Inter. Inoltre l’attuale allenatore degli Spurs Antonio Conte è stato proprio tecnico del danese in nerazzurro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE