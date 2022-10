Premier League, il Chelsea in vantaggio per Nkunku

01-10-2022 13:18

Il Chelsea avrebbe già effettuato le visite mediche per l’attaccante dell’RB Leipzig Christopher Nkunku, con l’obiettivo di ingaggiarlo al termine di questa stagione.

Da molto ormai si pensava che il tempo di Nkunku al Lipsia stesse per finire, ma il club della Bundesliga è riuscito a respingere tutti gli assalti in estate, ma pare abbia ormai preparato la partenza dell’attaccante per la prossima stagione.

Nkunku ha iniziato benissimo la stagione in Bundesliga, segnando quattro gol in sette partite. Molti club sono su di lui, in primis il Chelsea che ha sfruttato i suoi rapporti con il Lipsia per cercare di anticipare la concorrenza internazionale.

Secondo la Bild, Nkunku ha una clausola rescissoria nel suo contratto fissata a 60 milioni di euro e il Chelsea è pronto a pagarla scattare alla fine di questa campagna.