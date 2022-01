16-01-2022 18:44

In una delle due partite della ventiduesima giornata di Premier League giocate oggi il Liverpool ha battuto il Brentford e scavalca di due punti al secondo posto il Chelsea, che ieri ha perso col Manchester City per un gol di De Bruyne, i Reds si riportano quindi a -11 dai Citizens. Nell’altra partita odierna il West Ham è stato battuto in casa dal Leeds per 3-2.

OMNISPORT