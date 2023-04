Premier League, il segnale del Manchester City

Guardiola travolge il Liverpool di Klopp senza Foden e Haaland: Arsenal a -5.

01-04-2023 15:58

Pep Guardiola prova a riaprire la volata Premier League, infliggendo un perentorio 4-1 al Liverpool: a 10 turni dal termine, è +5 Arsenal.

E’ una prova di forza in grassetto, perché i Reds si sono portati in vantaggio all’Etihad con il mancino di Salah, imbeccato da Jota partito sul filo del fuorigioco: la risposta è affidata, una decina di minuto dopo, a Julian Alvarez, per l’occasione efficace sostituo di Erling Haaland, l’argentino insacca dopo la manovra corale Maherz-Gundogan-Grealish. Nonostante le assenze del norvegese e di Foden, nella ripresa i Citizens dilagano: tap-in sottomisura di De Bruyne, mischia risolta da Gundogan e triangolo con De Bruyne chiuso da Grealish, fermato da Alisson poi mentre cerca il pokerissimo.

Questo il tabellino:

Manchester City-Liverpool 4-1 (1-1)

Marcatori: 17′ Salah (L), 27′ J. Alvarez (MC), 1′ st De Bruyne (MC), 8′ st Gindogan (MC), 29′ st Grealish (MC).

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; Rodrigo (83′ Bernardo Silva), Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Grealish (89′ Palmer); Alvarez. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson (70′ Tsimikas); Fabinho, Henderson, Elliott (70′ Oxlade-Chamberlain); Jota (70′ Firmino), Salah (70′ Nunez), Gakpo (82′ Milner). Allenatoree: Klopp.

Arbitro: Sig. Hooper.

Ammoniti: Salah (L), Rodri (M).