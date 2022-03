Premier League: il Tottenham di Conte torna alla vittoria

07-03-2022 23:03

Si risolleva il Tottenham di Antonio Conte con un netto 5-0 all‘Everton nel Monday night del campionato inglese. Partita decisa fin dai primi 20′ con due reti da parte degli Spurs: prima l’autogol di Michael Keane al 14′, poi il 2-0 l 17′ di Son su assist di Kulusevski. Al 37′ la prima zampata di Harry Kane. Nel secondo tempo, poker di Reguilon al 46′ su secondo passaggio vincente di Kulusevski, doppietta per Kane con il 5-0 al 55′. Con questi 3 punti, il Tottenham risale in sesta posizione a 45 punti, -3 dall’Arsenal quarto che però ha una partita in meno.

