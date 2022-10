Premier League, Klopp: "Penso che ormai siamo fuori dalla lotta al titolo"

09-10-2022 15:21

Jurgen Klopp ha di fatto ammesso di aver già perso nella corsa al titolo della Premier League dopo l’inizio di stagione poco brillante del Liverpool.

I Reds sono arrivati nel fine settimana al nono posto in classifica e se perderanno contro l’Arsenal all’Emirates Stadium saranno nella seconda metà della classifica.

La squadra di Klopp ha ottenuto solo 10 punti nelle prime sette uscite di campionato, vincendo solo due volte, e nessuna di queste vittorie è stata ottenuta nelle tre trasferte.

Era dalla stagione 2010-11 sotto Roy Hodgson che i Reds non vincevano le prime quattro partite di campionato lontano da Anfield.

I Reds dovranno battere un Arsenal che ha vinto sette partite su otto fino a questo momento.

Nonostante la grande partenza dell’Arsenal, il Manchester City è il favorito per la vittoria del titolo, soprattutto per la forma di Erling Haaland.

Anche in caso di vittoria sull’Arsenal, il Liverpool dovrà recuperare 10 punti di svantaggio dal City, che affronterà il prossimo fine settimana, e Klopp sembra accettare già ad ottobre la sconfitta in Premier League

“Abbiamo ancora la possibilità di creare qualcosa di veramente speciale da questo punto”, ha detto prima della partita.

“Se al momento penso che saremo campioni alla fine dell’anno? Purtroppo no”.

Klopp ha aggiunto: “Ma in tutte le altre competizioni non siamo ancora fuori. Nessuno sa ancora dove finiremo in campionato, quindi proviamoci e basta”.

“Difficile? Sì. Impossibile? No. Basta così. Quindi partiamo da qui.

“Se pensavo che saremmo stati noni dopo la settima giornata? No, ma questa è la base dove siamo ora e dobbiamo ripartire da qui”.

Il Liverpool ha vinto le precedenti quattro partite di campionato contro l’Arsenal, ma non ha mai battuto i Gunners per cinque volte di fila.