Premier League, l'Arsenal torna su Vlahovic

13-01-2023 19:20

L’Arsenal è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Gabriel Jesus. Il nome che continua a circolare dalle parti dell’Emirates è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus alle prese con un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi ormai da diverse settimane.

Arteta farebbe carte false per portarei l serbo in Premier League, ma stando a quanto riporta TMW, la Juventus avrebbe fissato un prezzo davvero molto alto: i bianconeri, nello specifico, non sembrano intenzionati ad ascoltare offerte inferiori a 110 milioni di euro cash.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE