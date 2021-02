Premier League: L'Arsenal di Arteta in cerca di punti "Europa"

Settimana importante per la Premier League che vede andare in scena il turno numero 22 suddiviso in tre giorni.

Si parte oggi con quattro partite, due alle 19.00 e due alle 21.15. Apre la giornata Sheffield-WBA con i padroni di casa che hanno perso tre delle ultime quattro partite di campionato contro il West Brom (1V), tante quante ne aveva perse nelle precedenti 12 (6V, 3N). Gli ospiti invece potrebbero vincere due volte in campionato nella stessa stagione contro lo Sheffield United per la prima volta dal 1997/98, in seconda divisione, quando vinse 4-2 a Bramall Lane. Lo Sheffield United è la squadra che ha guadagnato meno punti in casa rispetto a qualsiasi altra squadra in questa Premier League (quattro – 1V, 1N, 8P); in particolare, quattro punti sono il peggior rendimento per una squadra dopo le prime 10 partite casalinghe stagionali di Premier League dal Bolton nel 2011/12 (quattro anche allora). Di contro, Il West Bromwich Albion, non ha mai vinto in 31 partite di Premier League giocate di martedì (13N, 18P), il maggior numero di gare giocate da una squadra in un giorno specifico della settimana senza successo nella storia della competizione.

Sempre alle 19.00 scenderanno in campo Wolves e Arsenal. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite casalinghe di Premier League e non arrivano a tre di fila al Molineux dal novembre 2018. L’Arsenal invece ha vinto le ultime tre trasferte di Premier League, più che nelle precedenti nove gare esterne (2V, 1N, 6P). I Gunners non arrivano a quattro vittorie esterne consecutive in campionato dall’ottobre 2016 con Arsène Wenger. I Wolves hanno tenuto una sola volta la porta inviolata nelle ultime 14 partite di Premier League, in un pareggio per 0-0 contro il Chelsea il mese scorso. Nel periodo, solo il Fulham (10) detiene una serie aperta più lunga senza successi in Premier League rispetto ai Wolves (otto – 3N, 5P). Dal giorno di Natale, l’Arsenal ha effettuato in media 14.9 tiri a partita in Premier League, di cui 5.7 nello specchio, con una media di Expected Goals a favore di 1.8 a gara. Prima di Natale, le rispettive medie dei Gunners erano 10.4, 3.3 e 1.1.

Calcio d’inizio alle ore 21.15 per Manchester United e Southampton. I “Red Devils” sono imbattuti da nove partite in Premier League contro il Southampton (4V, 5N) e potrebbero vincere anche la gara di ritorno contro i Saints per la prima volta dalla stagione in cui i padroni di casa vinsero il titolo, la 2012-13. Dopo aver perso 13 delle prime 14 gare esterne di Premier League contro il Man Utd (1N), il Southampton ha perso solo due delle ultime sette trasferte a Old Trafford (2V, 3N). Il Manchester United ha perso quattro delle 10 partite casalinghe di questo campionato (4V, 2N): è già il terzo numero di sconfitte più alto per i Red Devils in una stagione di Premier League, dopo il 2001/02 (sei) e il 2013/14 (sette) mentre gli ospiti sono rimasti a secco di gol delle ultime due trasferte in Premier League, tante volte quante nelle precedenti 25 gare esterne. I Saints non arrivano a tre trasferte di fila senza segnare dall’ottobre 2018, sotto la guida di Mark Hughes.

Chiude la giornata di oggi Newcastle-Crystal Palace: gli ospiti hanno perso tre delle ultime quattro trasferte di Premier League contro il Newcastle, vincendo l’altra nell’aprile 2019. Tutte e quattro queste partite si sono concluse col punteggio di 1-0. Nessuna squadra ha ottenuto meno clean sheet in casa rispetto al Newcastle in questa Premier League: una, risalente allo 0-0 contro i campioni in carica del Liverpool lo scorso dicembre. Il Crystal Palace non ha segnato in 10 delle ultime 14 trasferte di Premier League (3V, 2N, 9P). Solo una volta in passato il Newcastle United ha iniziato l’anno solare con tre sconfitte casalinghe in campionato, nel 2014, in Premier League

OMNISPORT | 02-02-2021 14:03