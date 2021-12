Premier League: Liverpool battuto a Leicester

28-12-2021 23:17

Nell’ultima partita odierna della ventesima giornata di Premier League il Liverpool fallisce l’occasione di avvicinarsi al Manchester City capolista. I Reds, che sbagliano anche un rigore con Salah, sono stati battuti in trasferta dal Leicester per 1-0, decisivo un gol di Lookman al 59’. La squadra di Jurgen Klopp resta così a -6 dai Citizens, che domani saranno impegnati anch’essi in trasferta contro il Brentford, e rimane appaiata al Chelsea, che domani giocherà a Stamford Bridge contro il Brighton.

OMNISPORT