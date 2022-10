Premier League, Man United: De Gea in bilico

03-10-2022 13:14

Il Manchester United ha già subito 14 gol in sette partite di Premier League in questa stagione. Erik ten Hag, tecnico dello United, sta valutando le opzioni per il suo portiere David De Gea, al momento titolare. È emerso che lo United e De Gea sono pronti a discutere del suo futuro, visto che il contratto del 31enne scadrà nel 2023.

Secondo Metro, la situazione dei portieri del Manchester United è in evoluzione e il club è interessato al portiere del Porto Diogo Costa. Lo United ha inviato degli osservatori per visionare il portiere 23enne, che vanta già sette presenze in Portogallo.

I Red Devils sono alla ricerca del successore di De Gea, con lo spagnolo che sembra non essere adatto alla costruzione dal basso che chiede Ten Hag. Lo United ha anche il 25enne inglese Dean Henderson in prestito al Nottingham Forest.