Premier League, Newcastle: Wilson fuori due mesi

Non arrivano buone notizie dall’infermeria dei “magpies” costretti a fare i conti con l’ennesimo infortunio della stagione. L’attaccante del Newcastle United, Callum Wilson, resterà infatti ai box per 6-8 settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

“Perdere tre giocatori, compreso il centravanti, per diverse settimane è una pillola amara. Non pensiamo che abbia bisogno di un’operazione, ma ci vuole tempo”.

Brutta perdita per il Newcastle che sta cercando con tutte le forze di evitare di farsi risucchiare nelle sabbie mobili della lotta per la retrocessione: il nazionale inglese è il capocannoniere dei magpies in questa stagione, con 10 gol in 23 presenze. L’infortunio risale a sabato scorso quando poco dopo la mezz’ora del primo tempo ha dovuto abbandonare il campo nella sfida poi vinta 3-2 contro il Southampton.

OMNISPORT | 11-02-2021 14:44