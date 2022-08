Premier League: passo falso del Chelsea a Southampton

30-08-2022 23:55

Nelle prime quattro partite della quinta giornata di Premier League arriva una nuova sconfitta del Chelsea per mano del Southampton, che ha battuto la squadra di Tuchel per 2-1. Nell’altra partita di cartello della giornata di anticipi, si segnala un pari tra Leeds ed Everton per 1-1. Vince il Fulham contro il Brighton, pari tra Brentford e Crystal Palace.

CRYSTAL PALACE – BRENTFORD 1-1 – 59′ Zaha (C), 88′ Wissa (B)

FULHAM – BRIGHTON 2-1 – 48′ Mitrovic (F), 55′ aut. Dunk (F), 60′ Mac Allister (B)

SOUTHAMPTON – CHELSEA 2-1 – 23′ Sterling (C), 28′ Lavia (S), 45+1′ A. Armstrong (S)

LEEDS – EVERTON 1-1 – 17′ Gordon (E), 55′ Sinisterra (L)