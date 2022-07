Premier League: Richarlison va al Tottenham per 70 milioni

01-07-2022 11:11

Colpo per il Tottenham e per Antonio Conte che potrà contare anche sull’attaccante dell’Everton. Accordo per circa 70 milioni di euro. Una cessione che permette ai Toffees di non incorrere nelle pesanti sanzioni della Premier League.

Si tratta del quarto acquisto degli Spurs dopo quelli di Perisic, Bissouma e Foster segno che Levy sta davvero mantenendo le promesse fatte all’ex tecnico di Juventus e Inter. L’obiettivo non dischiarato del Tottenham è quello di essere una super protagonista nella prossima Premier League.

Potrebbero essere proprio gli Spurs la vera grande sorpresa e rivelazione dell’anno. Il brasiliano Richarlisno lascia l’Everton dopo ben quattro stagioni in cui ha seganto più di 50 gol.

Certo far coesistere Kane, Son, Kulu e adesso Richarlison non sarà un compito facilissimo per Conte visto i suoi due moduli preferiti,ma la stagione è lunga e toccherà proprio al tecnico salentino renderli polivalenti in un gioco moderno.

