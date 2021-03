Premier League, West Bromwich-Everton: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di WBA-Everton, in campo alle 19 al “The Hawthorns“. I Toffies di Carletto Ancelotti occupano attualmente il 7° posto in Premier League con 43 punti, e sono reduci da 2 vittoria, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 giornate. Molto peggio invece la stagione del West Brom, attualmente al penultimo posto del campionato inglese con soli 17 punti. L’Everton potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali in Premier League contro il West Brom per la quinta volta (come nel 2002/03, 2008/09, 2011/12 e 2016/17) dopo aver vinto 5-2 nella gara d’andata. Attualmente solo contro Blackburn, Man City e West Ham (cinque) i Toffees ne hanno conquistati di più.

Di seguito le scelte dei due allenatori:

West Bromwich (4-1-4-1): Johnstone; Furlong, O’Shea, Bartley, Townsend; Yokuslu; Pereira, Gallagher, Maitland-Niles, Philips; Diagne.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Godfrey, Keane, Holgate, Digne; Doucoure, Gomes; Iwobi, Bernard, Richarlison; Calvert-Lewin.

OMNISPORT | 04-03-2021 18:51