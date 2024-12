Premier Padel GNP Mexico Major a Coello/Tapia e Triay/Fernandez, al via Milano. Poi le Finals di Barcellona

Dominio della coppia numero 1 del mondo che vince anche il Major messicano verso Milano e le Finals di Barcellona

Il Premier Padel GNP Mexico Major, l’ultimo Major della stagione, si è concluso ad Acapulco con una sentenza che prepara già al mood di Milano. Coello/Tapia, giunti alla 40esima vittoria consecutiva, è il magnifico duo di questa stagione contro cui è ormai è arduo centrare un risultato.

Sul versante femminile, invece, c’è una certa varietà di risultati alla vigilia del ritorno del circuito Premier Padel in Europa per l’ultimo P1, quello di Milano, prima delle Finals di Barcellona (19-22 dicembre).

La vittoria da Acapulco di Coello/Tapia

Contro i veri dominatori della stagione, Franco Stupaczuk e Mike Yanguas conquistano 6-4 il primo set grazie a un break in apertura di una finale maschile che comunque si tenti Coello e Tapia si aggiudicano con il loro padel straordinario, vincendo con il punteggio finale 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 41′.

L’estenuante finale femminile va a Triay/Fernandez

Lunga e molto intensa la finale femminile, durata tre set e 2 ore e 38′, che ha incoronato Gemma Triay e Claudia Fernandez, al loro primo Major vinto insieme dopo che a Doha, Roma e Parigi erano state Paula Josemaria e Ari Sanchez a trionfare. Ad Acapulco, contro Marta Ortega e Sofia Araujo, è finita 6-7 6-1 6-4.

Milano e Finals a Barcellona

Prossimo appuntamento è quello, attesissimo per gli appassionati italiani, con il P1 di Milano, che parte ufficialmente oggi e si conclude l’8 dicembre, un evento chiave anche in vista delle Finals a Barcellona. Coello e Tapia godranno di un bye e salteranno il primo turno, in una settimana di enorme spettacolo, nella quale i giorni centrali saranno quelli di sabato 7 e domenica 8 dicembre, con semifinali e finali.

Chiuso l’impegno milanese, l’attenzione sarà tutta sulle Finals di Barcellona che si giocheranno nell’immenso Palau Sant Jordi dal 19 al 22 dicembre, con una formula simile a quella storica ma anche una bella novità che strizza l’occhio, sia al pubblico sia ai giocatori ovvero le finaline per il terzo posto.