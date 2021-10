Preseason NBA: Bulls e Knicks in forma smagliante

16-10-2021 09:31

Percorso netto nella Preseason per New York Knicks e Chicago Bulls, due delle formazioni che hanno maggiormente impressionato nei match di preparazione al campionato.

La squadra di chiude sul 4-0 dopo il 115-113 ai Washington Wizards. Trascinatori Derrick Rose (28 punti) e Julius Randle, che segna il canestro decisivo a fil di sirena chiudendo con 21 punti e 10 rimbalzi.

Stesso percorso per Chicago dopo il 118-105 ai Grizzlies: Zach LaVine fa 31 punti, sei assist e sei rimbalzi, ma non sono da meno Nikola Vucevic (23 punti) e DeMar DeRozan, che riescono ad offuscare la prestazione d Jaren Jackson Jr., i cui 29 punti e sette rimbalzi non bastano a Memphis.

Score invece di 5-1 per Miami, che fa le prove generali di quintetto titolare contro Boston, sconfitta 121-100: ancora sugli scudi Tyler Herro, autore di 29 punti, con 5/6 dall’arco, sei rimbalzi e quattro assist, bene anche Jimmy Butler (25 punti).

Heat pronti per la grande sfida di apertura di venerdì 22 contro i Bucks campioni in carica.

