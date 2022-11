Presidente Uci: "Olimpiadi? Obiettivo mantenere le cinque discipline"

19-11-2022 15:24

Il presidente dell’UCI David Lappartient, parlando dei Giochi a Parigi 2024, ha ammesso: “È bello essere parte del Comitato. Lo considero anche come un riconoscimento per il ciclismo e un modo per contribuire al Movimento olimpico. Non si tratta di difendere la nostra disciplina, ma di supportare i valori Olimpici. Ci sono state delle discussioni su questi valori con la guerra in Ucraina. L’obiettivo sin dal 1894 è di tenere le persone assieme attraverso lo sport e di rimanere un’organizzazione politicamente neutrale. Possiamo avere la nostra opinione personale, un’opinione nel nostro paese, ma il rischio è di farci portare dove vogliono le persone, che a volte diventa un’organizzazione politica non neutrale”.

Lappartient è contento dello spazio che ha il mondo della bicicletta e non vuole un ampliamento: “Come tutti i presidenti delle Federazioni Internazionali vorrei avere il meglio per il nostro sport, ma condivido la visione del presidente Bach di assicurarsi che le Olimpiadi non siano sempre più grandi, perché poi avrai molte critiche contro e sarà sempre più difficile trovare degli organizzatori; inoltre aumenterebbe anche la spesa e dobbiamo essere ragionevoli”.

“L’obiettivo per il presente è di avere circa 10.500 atleti e per questo devi fare delle scelte – ha aggiunto –. A noi interessa di mantenere le cinque discipline che abbiamo. Crediamo che questa sia la chiave. Poi se potessimo aggiungerne un’altra sarebbe bello e un giorno potrebbe esserci anche una medaglia per l’e-cycling, perché possiamo mantenere gli stessi numeri, nessun atleta in più. Potrebbe essere importante per noi, ma non al posto delle attuali discipline, che sono la chiave per noi”.