Primo titolo olimpico per la Francia nella pallavolo maschile

Non era mai arrivata nelle prime quattro di un torneo olimpico maschile, invece oggi la Francia ha vinto la medaglia d’oro a Tokyo 2020 battendo nella finale la Russia, o meglio, gli atleti del Comitato olimpico russo, per 3-2. 25-23 25-17 21-25 21-25 15-12 i parziali a favore dei transalpini che erano quindi in vantaggio di due set dopo che nel primo i russi erano stati quasi sempre avanti nel punteggio, ma che poi si sono fatti rimontare dopo essere stati avanti di tre lunghezze nel terzo e di quattro all’inizio del quarto.

Infine, nel tie-break, i russi sono stati in vantaggio per 6-3 ma qui i francesi hanno piazzato un allungo di 4-0 e poi un altro, finale e decisivo, di 4-1 dall’11-11. La Russia quindi si deve accontentare dell’argento prolungando il suo digiuno di ori olimpici nel torneo maschile che dura da nove anni. Il bronzo è andato alla sorprendente Argentina, giustiziera dell’Italia nei quarti di finale e vincitrice anch’essa al tie-break (25-23 20-25 20-25 25-17 15-13) sul Brasile campione uscente nella finale per il terzo posto.

OMNISPORT | 07-08-2021 17:09