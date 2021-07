Probabili formazioni Monza-Juventus: Ronaldo non convocato

Il Trofeo Luigi Berlusconi, in programma stasera all’U-Power Stadium, che vedrà di fronte il Monza e la Juventus, non avrà in Cristiano Ronaldo il suo protagonista. Il campione portoghese, infatti, è rimasto a lavorare alla Continassa, dopo esser tornato lunedì scorso dalle vacanze, e non è stato convocato da Massimiliano Allegri.

Se tutto, come tutti si augurano nel club bianconero, procederà per il meglio, CR7 potrebbe fare il suo esordio stagionale al Trofeo Gamper contro il Barcellona il prossimo 8 agosto. La Juventus che scenderà in campo a Milano, dunque, sarà priva dei suoi big in attacco: oltre al portoghese sarà assente, infatti, anche Dybala, che ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l’infortunio ma non sarà rischiato dal tecnico livornese.

La squadra che scenderà in campo a Monza può essere a ragione definita ‘sperimentale’. Davanti a Szczesny, in difesa, in attesa del ritorno di Bonucci e Chiellini, al centro ci saranno De Ligt e Demiral, con De Sciglio a destra e Luca Pellegrini a sinistra. A centrocampo il giovane Ranocchia accanto a Ramsey e Rabiot. Non convocato invece McKennie, così come Bentancur. Davanti, infine, l’unico titolare sarà Kulusevski: al suo fianco, nel 4-3-3 di Allegri, dovrebbero trovare posto i due Under 23 Brighenti e Soulé.

Nel Monza, che in questa stagione sarà guidato da Giovanni Stroppa e giocherà con un nuovo modulo, il 3-5-2, dopo aver mancato la promozione in A lo scorso anno con Brocchi, non sarà presente Dany Carvalho: il talento portoghese, protagonista agli Europei Under 21 con la sua Nazionale, sta ancora smaltendo un infortunio rimediato nel torneo. Con lui saranno assenti anche Mazzitelli e Barberis, entrambi ai box per problemi fisici. L’attacco dei brianzoli dovrebbe essere composto da Gytkjaer e Colpani, con D’Alessandro e Carlos Augusto a spingere sulle due fasce.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

MONZA (3-5-2) Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola; D’Alessandro, Valoti, Barillà, Machin, Carlos Augusto; Colpani, Gytkjaer. All. Stroppa

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Demiral, L. Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulé. All. Allegri.

OMNISPORT | 31-07-2021 11:51