Processo Astori: condannato a un anno il medico Giorgio Galanti

Il professor Giorgio Galanti, unico imputato al processo a Firenze per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra, è stato condannato a una anno di reclusione con pena sospesa.

Questo è quanto riporta l’ANSA, in merito a quanto deciso oggi lunedì 3 maggio sulla scomparsa del capitano della Fiorentina ed ex pilastro della Nazionale.

Processo Astori: la sentenza a Firenze, presente Francesca Fioretti

Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze). Anche in questa circostanza, dopo il silenzio sulla vicenda rotto a febbraio, anche la compagna di Astori, l’attrice Francesca Fioretti, madre di sua figlia Vittoria.

La posizione della difesa: l’annuncio dell’avvocato

Secondo la tesi portata avanti dalla procura di Firenze, Astori sarebbe morto a causa della mancata diagnosi di una patologia, la cardiomiopatia aritmogena ventricolare che avrebbe dovuto far concludere la carriera del calciatore. Invece le cose non sono andate così, almeno stando alla perizia della procura.

Una tesi in contrapposizione a quella della difesa del medico imputato, che ha negato ogni addebito. L’avvocato Sigfrido Fenyes ha sempre respinto quanto attribuito dall’accusa, specificando nella perizia dei suoi periti il corretto comportamento del professor Galanti. “Sono stupito, aspettiamo le motivazioni e poi impugneremo la sentenza”, ha annunciato il legale. “Dalle carte processuali – ha proseguito Fenyes – secondo me la responsabilità di Galanti non emergeva, e neppure dagli esiti della perizia”.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2021 12:55