Processo: tocca a Lady Rugani

Una nuova esperienza lavorativa per Michela Persico. Il Processo, la trasmissione di punta di 7Gold, vedrà alla conduzione proprio lei. Giornalista sportiva e conduttrice televisiva, la Persico vanta numerose esperienze nel piccolo schermo ed è nota agli appassionati sportivi anche per il suo legame sentimentale con il calciatore della Juventus e della Nazionale Daniele Rugani.

Affiancherà Michela Persico uno dei volti di riferimento del pubblico di appassionati di calcio di 7Gold, la giornalista Giovanna Martini.

“Non vedo l’ora di iniziare e sono convinta che, con una squadra così, potremo lavorare bene per dare soddisfazione alle grandi aspettative che ha il pubblico. Per me è un grande onore avere l’opportunità di condurre una trasmissione così prestigiosa ed un piacere entrare a far parte di questa grande famiglia” ha sottolineato la Persico.

Il Processo, che nel precedente ciclo 2017-18 ha raggiunto una platea complessiva di oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori, vedrà tra i protagonisti anche Maurizio Biscardi – figlio del recentemente scomparso Aldo – con il suo ‘Var dello Sport’ che analizzerà i momenti topici delle gare di campionato.

Rugani è stato a lungo protagonista del mercato, questa estate. Il trasferimento del difensore toscano al Chelsea, dove avrebbe ritrovato il suo maestro Maurizio Sarri, sembrava essere scontato e invece l’ex calciatore dell’Empoli è rimasto alla Juventus per giocarsi le sue chances. Non è stato un avvio di stagione nel quale è stato particolarmente impegnato, però. E nelle prossime settimane si vedrà quanto realmente faccia parte del progetto bianconero: si parla di un imminente prolungamento del contratto fino al giugno del 2023. Insieme a esso, però, Daniele si augura di convincere Massimiliano Allegri a farlo giocare con continuità.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 18:45