Procida sul suo futuro: "Vorrei fare esperienza in Eurolega, ma dipende dai Pistons"

05-07-2022 09:41

Insieme alla prima scelta assoluta Paolo Banchero e Matteo Spagnolo, c’è anche Gabriele Procida fra i tre atleti italiani che sono stati chiamati al Draft NBA 2022. La ventenne guardia cresciuta nel vivaio della Pallacanestro Cantù ha ricordato come ha vissuto la notte del Draft in un’intervista comparsa sul Corriere di Bologna:

“Sono rimasto a casa con i miei genitori e qualche amico. Sapevo più o meno il range nel quale sarei stato chiamato (36a scelta, ndr), ma non avevo idea della squadra che avrebbe puntato su di me. Una grande emozione sentire il mio nome”.

A puntare su Procida sono stati i Detroit Pistons, che ora sceglieranno cosa sarà meglio per il futuro del giovane cestista che lo scorso anno ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna: “Tutto dipede dalle intenzioni dei Pistons, io mi adeguerò alla loro volontà. Mi piacerebbe giocare in una squadra che compete in Eurolega, ma staremo a vedere. Valuterò le opzioni che mi si presenteranno”.

In tal proposito, nelle scorse settimane si era parlato di Alba Berlino tra i top Club europei interessati all’esterno italiano. Dopo Simone Fontecchio, sarà Procida il prossimo italiano a fare faville nella capitale tedesca?