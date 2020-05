Procura Figc riapre ferita: File audio Orsato di Inter-Juve sparì

E’ ancora oggi, a distanza di due anni quasi, una ferita aperta per i tifosi del Napoli che nel 2018 sognarono lo scudetto fino all’ultima giornata, salvo poi arrendersi alla penultima giornata quando accadde di tutto: la Juve che perdeva contro l’Inter a San Siro rimontò negli ultimi minuti e vinse sotto gli occhi dei giocatori del Napoli che in tv prima si illusero e poi furono presi dalla depressione. Nacque il celebre scudetto “perso in albergo”, come disse Sarri che all’epoca era il “Comandante” del club partenopeo.

In quella partita di San Siro finì sotto accusa l’arbitro Orsato di Schio, che commise diversi errori ma uno in particolare su tutti: la mancata espulsione di Pjanic per una seconda ammonizione mai comminata e che avrebbe lasciato la Juve in 10 già dal primo tempo.

Pecoraro voleva aprire un’inchiesta federale

Il quotidiano Il Mattino ha rievocato quell’episodio intervistando Giuseppe Pecoraro, capo della procura FIGC dall’agosto del 2016 fino allo scorso dicembre. Il titolo dell’articolo è tutto un programma: “Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito”. L’arbitro di Schio tra l’altro è stato anche promosso di recente.

Pecoraro è tornato sulle polemiche per il match tra Juventus e Inter nell’anno in cui il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri: “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento”.

L’ex capo della procura Figc non trovò file audio su Pjanic

Giuseppe Pecoraro ha poi aggiunto: “Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c’era e basta”.

SPORTEVAI | 03-05-2020 08:42