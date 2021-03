Prof. Castellacci: “Il virus lascia strascichi nei giocatori”

L’ex responsabile medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, avverte sulle conseguenze del Covid-19 nei giocatori ai microfoni di Rai Radio 1.

“Già un anno fa sospettavamo che il virus potesse intaccare non soltanto i polmoni ma anche altri organi, come fegato, pancreas, reni – le parole del dottore -. Non abbiamo ancora studi ben precisi, ma sappiamo che chi ha contratto il Covid in maniera sostanziale potrebbe aver avuto qualcosa in più a livello organico. Per questa ragione sono necessari accertamenti approfonditi. Il Covid lascia strascichi, anche fra chi l’ha avuto in maniera asintomatica“.

L’ex medico della Nazionale ha inoltre voluto dire la sua sulla questione delle gare rinviate e del protocollo adottato in Serie A: “Si sapeva che dopo Juventus-Napoli si sarebbe verificato qualcos’altro. È davvero assurdo che il protocollo sia rimasto uguale. Magari ci vorrebbe uniformità fra le Asl. Ma intanto basterebbe un po’ di buon senso e cambiare il protocollo“, ha concluso il professore.

OMNISPORT | 25-03-2021 12:42