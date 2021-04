PSG: Icardi torna dall'infortunio e decide il match col St. Etienne al 94'

Difficile scegliere il campionato che sta regalando le maggiori emozioni. Se Premier, Serie A e Bundesliga sono chiuse, Liga e Ligue 1 si decideranno probabilmente nelle ultimissime sfide. E’ sopratutto il torneo francese, dopo anni di dominio del PSG, ad essere apertissimo.

La squadra di Pochettino non sta certo dominando la Ligue 1, ma deve fare i conti con tutte le squadre del campionato con grande difficoltà. L’entusiasmo però sembra ancor maggiore rispetto al passato grazie alla semifinale di Champions raggiunta e alla voglia di vincere fino all’ultimissimo secondo.

Basti vedere quanto successo contro il Saint-Etienne, nel 33esimo turno. Dopo il pareggio del Lille nell’anticipo, il PSG è riuscito ad avvicinarsi fino a -1 dalla capolista grazie al rocambolesco successo contro il Saint-Etienne. Un 3-2 incredibile deciso da Mauro Icardi.

E’ stato l’argentino, infatti, a far esplodere fans del PSG a casa e giocatori in tribuna (tra cui Neymar): colpo di testa al minuto 95 su cross di Di Maria, che poco prima aveva colpito il palo, e tre punti essenziali anche in virtù delle gare di Monaco e Lione, anch’esse in lotta per il titolo.

Icardi ha deciso la gara da subentrato (al posto di uno spento Kean), dopo la doppietta di Mbappé, abile a ribaltare lo svantaggio ad opera di Bouanga. Il fuoriclasse del PSG aveva messo dentro il pallone del 2-1 al minuto 87 su calcio di rigore, prima del goal di Hamouma che al 91′ sembrava aver chiuso la contesa.

La scelta Icardi è stata invece fondamentale per alzare ulteriormente la consapevolezza e l’entusiasmo di un PSG, che punta ancora una volta a conquistare tutto, sopratutto dopo la finale di Champions persa nel 2020. L’ex Inter era appena tornato dall’infortunio alla coscia, dentro nonostante un recupero non totale.

Ora per il PSG ci sarà un trittico che potrebbe portare la stagione ad essere ampiamente negativa o ampiamente positiva: nel giro di una settimana la sfida all’Angers in Coppa di Francia, quella contro il Metz in Ligue 1 e sopratutto l’andata di Champions contro il Manchester City. Con un Icardi in più nel motore.

OMNISPORT | 18-04-2021 16:27