Psg, Campos: "Sbagliato prendere insieme Neymar e Mbappé"

30-09-2022 21:01

Le spese folli dell’anno passato in casa Paris Saint-Germain sono state un errore. Almeno secondo Luis Campos, da pochi mesi direttore sportivo del club francese. Il dirigente portoghese ha infatti rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti a riguardo a RMC Sport.

Queste le parole di Campos: “Abbiamo commesso l’errore in passato di reclutare due giocatori nella stessa posizione – si riferisce a Neymar e Kylian Mbappé -. Il mercato in entrata non è stato buono perché ci mancano giocatori in alcune posizioni chiave e perché ne abbiamo un numero eccessivo in altre”.