PSG, Di Maria ha un sogno per il suo finale di carriera

03-12-2021 16:49

Ai microfoni di TNT Sportsm El Fideo Angel Di Maria, esterno offensivo del PSG, ha parlato del proprio futuro e dei suoi desideri per il finale di carriera. Dopo aver vinto tutto in Europa, Di Maria sogna il ritorno in Argentina. Queste le sue parole:

“Il mio desiderio è poter chiudere la carriera al Central. Ma non solo a ritirarmi, bensì tornare ancora in forma e in grado di dare il massimo. Ma nel calcio non si sa mai, tante volte l’ho detto e alla fine si sono create situazioni che mi hanno portato a rimanere qui, ma è una cosa che ho in testa. Certo, l’insicurezza che c’è in Argentina ti fa pensare, ma poi ci sono le ragioni di cuore e per questo ho questo desiderio sempre in testa”.

OMNISPORT