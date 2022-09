PSG: Draxler in prestito al Benfica

01-09-2022 10:46

Da grande promessa del calcio europeo ai tempi del Wolfsburg (con la Juventus nel mirino), alla qualifica di esubero nel Paris Saint Germain. In poche parole, questa è la parabola della carriera di Julian Draxler. Un esubero, però, profumatamente pagato. Secondo la stampa portoghese, tra cui il quotidiano “A Bola”, il tedesco è stato ceduto in prestito per una stagione al Benfica, a titolo gratuito e senza riscatto, con l’ingaggio pagato per l’80% dai parigini. Lo stipendio rimane in carico al club lusitano per 2,5 milioni di euro su un totale di 7 percepiti dal giocatore