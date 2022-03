PSG, duro attacco di Rothen contro Messi e Neymar

10-03-2022 21:29

Sul banco degli imputati dopo la disfatta del Bernabeu sono finite le due punte di diamante del PSG Neymar Jr. e Leo Messi, colpevoli di non aver trascinato i parigini verso un successo che, dopo la rete di Mbappé nel primo tempo, sembrava a un passo.

A criticare il duo ex Barca ci ha pensato anche Jerome Rothen, ex stella del PSG. Queste le sue parole ai microfoni di RMC Sport e riportate da calcionapoli24.it:

“I responsabili della sconfitta sono Neymar e Messi, tocca a loro assumersi le responsabilità di quanto accaduto. Leonardo li ha reclutati per diventare leggende del club, sono pagati per questo, ma l’unico che ci ha provato anche ieri è stato Mbappé. Non critico Verratti, Danilo o Paredes, ma quei due, i due mercenari. Mi vergogno di dire certe cose di Messi, ma ieri camminava in campo. C’è chi dice che ha fatto degli sforzi per recuperare palla, ma è una presa in giro o cosa? Ha fatto sforzi di 10 metri. Quell’altro, mi dà fastidio pure nominarlo, non ha i coglioni. Da quando è arrivato è stato un disastro, ha giocato meno del 50% delle partite del PSG. Ma troveremo sempre delle scuse per loro. Io invece dico basta co Messi e Neymar, il problema sono loro”.

