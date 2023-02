Psg, Galtier: "C'è frustrazione, i giocatori devono ascoltarmi"

Il tecnico commenta il momento non facile dei parigini

13-02-2023 20:06

Arriva la Champions League e il Paris Saint Germain si ritrova in difficoltà in un momento cruciale della stagione. La sconfitta contro il Monaco ha fatto male, e il tecnico Christophe Galtier non le ha mandate a dire in conferenza stampa alle sue stelle: “Quando c’è frustrazione, deve venire fuori. Sono anni che spingo in questa direzione, devo ascoltare i giocatori, ma anche loro devono ascoltare me”.

“C’è una frustrazione che genera rabbia. Abbiamo parlato, li ho ascoltati, spero che anche loro mi abbiano ascoltato. C’è sempre pressione quando sei l’allenatore del Psg, ancora di più in Champions League. Non penso affatto al mio futuro”.