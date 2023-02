Psg: Hakimi accusato di violenza sessuale

Lo scrive Le Parisien. Il marocchino avrebbe abusato di una giovane donna nella sua casa a Boulogne

28-02-2023 08:24

Achraf Hakimi è stato accusato di violenza sessuale da una giovane donna. Lo scrive Le Parisien. L’esterno marocchio del Psg, ex Inter, avrebbe abusato della ragazza di 23 anni nella sua casa di Boulogne dopo essere stata contattata dallo stesso giocatore via social e averlo raggiunto a bordo di un Uber, prenotato dallo stesso Hakimi.

Una volta nell’abitazione, Hakimi avrebbe prima baciato la ragazza sulla bocca, quindi le avrebbe sollevato i vestiti contro la sa volontà, baciandole il seno e andando anche oltre. L’episodio risalirebbe allo scorso 25 febbraio. La 23enne sarebbe poi riuscita a liberarsi spingendo il giocatore via con il piede; una volta scappata, avrebbe inviato un sms a un amico che sarebbe arrivato in suo soccorso. Hakimi sarebbe stato solo in casa perché moglie e figli erano in vacanza a Dubai.